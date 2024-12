Ha terminato il proprio percorso capottando la vettura coinvolta, nel pomeriggio di lunedì, in un incidente avvenuto in centro ad Arborio. Il mezzo è finito ribaltato in via Martiri dove una squadra dei Vigili del Fuoco della centrale di Vercelli è poi intervenuta per la messa in sicurezza del mezzo e del tratto di strada interessato.

Il 118 di Gattinara si è invece occupato di soccorrere il conducente, mentre i Carabinieri di Santhià hanno effettuato gli accertamenti del caso.