Altri controlli sui bus urbani: irregolari 20 passeggeri su 65

Continuano i controlli sugli autobus cittadini. Giovedì mattina su 65 passeggeri, 20 sono stati trovati senza biglietto. Due di loro hanno conciliato il verbale già sul posto. I controlli sono stati svolti dagli agenti della Polizia Locale e dal personale di Atap. L’assessore al Trasporto Pubblico, Paolo Campominosi, sottolinea che «nelle scorse settimane avevamo spiegato che le verifiche non erano degli “spot” ma sarebbero proseguite nel tempo. Oggi ne è stata un’altra prova. Ringrazio il personale di Atap e gli agenti della polizia locale che garantiscono la sicurezza degli operatori e dei passeggeri». Con l'intensificarsi dei controlli, oltre a recuperare risorose preziose per il servizio di trasporto pubblico, l'amministrazione punta a ottenere un maggior rispetto delle norme da parte dei cittadini.