Calcio Promozione: male il Trino, bene la Vitus

Promozione

Sorpresa al Picco: il Trino perde 0-1 con la Novese e viene raggiunto al secondo posto dall’Arquatese, mentre il Casale insegue ad 1 solo punto. Bene la Virtus Vercelli che strappa un punto nella gara con l’Omegna (1-1, rete di Tinaglia). Cadono in casa gli Orizzonti C.A. battuti dal Gattinara (1-3, gol di Marteddu). Sia i bicciolani che gli Orizzonti C.A. hanno comunque un classifica di tutta tranquillità. Prossimo turno: Virtus Vercelli – Ivrea, Orizzonti C.A. - Fulgor Chiavazzese, Psg Pavarolo - Lb Trino.

1^ Categoria

Giornata interlocutoria per le vercellesi in 1^ Categoria. Una vittoria e due pareggi a suon di gol. La Crescentinese dopo la doccia fredda della scorsa settimana (sconfitta con il Cigliano) recupera un punto prezioso con il Borgolavezzaro (3-3), marcatori: Masoero, Mudaro, Franzè. Identico risultato per la Pro Palazzolo (3-3) con il Ponderano; risultato siglato dalla doppietta di Petrillo e dalla realizzazione di Kane. La partitissima La Vischese – Livorno/Bianzè termina con un roboante 4-0 a favore dei canavesani. Niente da fare per l’undici di Di Bartolo. Risorge il Sanhtià vittorioso (2-0) nei confronti dello Junior Torrazza (in gol Ferrero e Sanna). Brutto scivolone interno per il Cigliano che non ripete la buona prestazione offerta con la Crescentinese, vince 1-0 il Valle Elvo. Prossimo turno Cigliano – Borgolavezzaro, Valle Elvo – Pro Palazzolo, Santhià – Gaglianico, Livorno/Bianzè – Valdilana Biogliese, Crescentinese – Trecate.

Classifica: La Vischese 50, Valle Elvo 44, Banchette C. 43, Gaglianico 40, Valle Cervo, Livorno/Bianzè 36, Ponderano 33, Trecate 31, Santhià 27, Valdilana Biogliese 23, Pro Palazzolo 22, Junior Torrazza, Borgolavezzaro 21, Cigliano, Torri Biellesi 20, Crescentinese 17.