Servizio civile: otto progetti, 73 posti tra Vercelli e territorio

Sono 73 i posti a disposizione per il Servizio civile 2026-2027. L’esperienza, che inizierà a settembre, avrà la durata di un anno. Nelle scorse ore è già stato pubblicato il bando per la selezione degli operatori (di età compresa fra i 18 e i 28 anni), che riceveranno un contributo di 519,47 euro al mese. «Il Servizio civile è lo spazio in cui i nostri ragazzi possono mettersi alla prova e contribuire in modo attivo alla vita della comunità - dice il sindaco, Roberto Scheda -. Non è soltanto un’occasione formativa, è il percorso di responsabilità e partecipazione».

Il Comune, insieme agli enti partner, ha ottenuto il finanziamento di otto progetti che saranno attivati in 15 città: Vercelli, Alessandria, Borgosesia, Camagna Monferrato, Casale Monferrato, Cigliano, Crescentino, Gattinara, Livorno Ferraris, Novara, Santhià, Serralunga di Crea, Trino, Tronzano Vercellese e Varallo. «Sarà una esperienza significativa - assicura l’assessore alle Politiche giovanili, Maria Grazia Ennas -. Potranno orientarsi sul futuro e sviluppare competenze preziose anche in ambito lavorativo».

Tra i 73 posti disponibili, 40 non richiedono il diploma di maturità, ampliando così le opportunità di accesso. La possibilità di candidarsi è infatti estesa anche agli studenti che sosterranno l’esame di Stato a giugno. Sono inoltre previsti 21 posti riservati a giovani con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro nell’ambito delle misure dedicate ai giovani con minori opportunità (GMO).

Gli enti partner del Comune sono: Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Coverfop, Fondazione Museo Francesco Borgogna, Comune di Camagna Monferrato, Comune di Casale Monferrato, Comune di Cigliano, Comune di Gattinara, Comune di Livorno Ferraris, Comune di Santhià, Comune di Serralunga di Crea, Comune di Trino, Comune di Tronzano Vercellese, Arcidiocesi di Vercelli, Associazione 6023 APS, Associazione Camerata Ducale, Fondazione Istituto di Belle Arti e Museo Leone, Fondazione Museo del Tesoro del Duomo e Archivio Capitolare, Fondazione Valsesia Ente Filantropico del Terzo Settore, IIS Amedeo Avogadro, IIS C. Cavour, IIS Francis Lombardi, IIS L. Lagrangia, ISS G. Ferraris, Società Incoraggiamento allo Studio del Disegno e di Conservazione delle Opere d’Arte in Valsesia ONLUS.

La scadenza per la presentazione è fissata per le 14 di mercoledì 8 aprile. La candidatura deve essere presentata online tramite la piattaforma dedicata: i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero devono accedere con SPID o carta d’identità elettronica; i cittadini appartenenti ad altri paesi dell’Unione europea o extra UE regolarmente soggiornanti in Italia possono accedere tramite apposite credenziali da richiedere al Dipartimento. Durante la compilazione della domanda è necessario inserire il codice specifico della sede di progetto scelta.

Per ricevere aiuto è possibile prenotare un appuntamento all’Informagiovani contattando lo 0161 649354 o scrivendo una e-mail a informagiovani@comune.vercelli.it. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.vercelligiovani.it