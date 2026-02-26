Polizia locale: encomio all'agente che si prese cura di una donna smarrita

Consegnato in Consiglio l'encomio a un agente di Polizia Locale per l’assistenza a una donna che si era smarrita in centro. Giovedì mattina, prima dell'inizio dei lavori, il sindaco, Roberto Scheda, ha consegnato l’encomio all’agente di Polizia locale, Salvatore Calzaretti che, lo scorso 2 febbraio «ha consistito l’attivazione delle procedure, portate a termine con esito positivo, finalizzate all'assistenza fisica ed emotiva in favore di una donna, affetta da disabilità, smarritasi nell'area del centro storico». Scheda ha poi aggiunto che «è stato rivelato un apprezzabile senso di professionalità e di solidarietà. Ritengo che simili comportamenti contribuiscono utilmente ad accrescere il prestigio della Polizia locale tra i cittadini e di conseguenza debbano costituire oggetto di formale apprezzamento». Il sindaco ha sottolineato come «l’intervento eseguito è andato al di là degli ordinari compiti istituzionali e ha costituito una interpretazione del ruolo dell'agente non esclusivamente correlato agli aspetti tradizionali ma esteso a una interpretazione dinamica dello spirito di servizio. Episodi quali quello di cui lei si è reso protagonista contribuiscono senz'altro a guadagnare la stima dei cittadini nei confronti di una Istituzione non sempre sufficientemente valorizzata perché correlata soltanto ad alcuni dei compiti che istituzionalmente deve garantire».