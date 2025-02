Addio a Renato Tonello, ex dirigente comunale e del Parco Lame del Sesia

Vercelli dice addio a Renato Tonello, architetto esperto in pianificazione del paesaggio, estensore dei piani regolatori di svariati comuni della provincia, direttore del Sacro Monte di Orta dal 1998 al 2000; dell’Ente di gestione del Parco Lame del Sesia dal 2000 al 2011 e dell’Ente di gestione delle Riserve Pedemontane e delle Terre d’Acqua. Aveva 76 anni e, da alcuni anni, dovendo fronteggiare seri problemi di salute, si era trasferito a vivere fuori città, con uno dei figli.

A Vercelli e nel vercellese, Tonello aveva svolto gran parte della propria attività professionale: al 1981 al '98 era stato dirigente del Settore Governo del territorio/Edilizia privata e pubblica/Vigilanza del Comune di Vercelli, coordinando, tra l'altro, il gruppo di lavoro che aveva redatto il piano particolareggiato del centro storico.

«Era una persona disponibile e preparata. Lo avevo conosciuto ai tempi in cui io ero in Comune e lui dirigeva il Parco Lame del Sesia e ne avevo apprezzato sia il lato professionale che umano. Nonostante la differenza d'età si era instaurato un bel rapporto di amicizia», ricorda Massimo Materi, ex assessore del Comune di Vercelli.

Tonello lascia i figli Lorenzo, con la moglie Jessica e i figli Nicholas, Leonardo e Zoe; Nicolò con la moglie Siranushu e la figlia Atena; il fratello Delio con la famiglia. Il funerale viene celebrato giovedì alle 11,30 nella chiesa dei Frati di Billiemme dove, mercoledì alle 16, viene recitato il rosario.