Bollette, nel 2025 un conto da 2.401 euro a famiglia

Secondo l’analisi di Facile.it, in provincia di Vercelli nel 2025 le famiglie con un contratto di fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata hanno speso, in media, 757 euro per la bolletta della luce e 1.644 euro per quella del gas. Vercelli è la seconda provincia piemontese dove, nel 2025, si è speso in media di più per la luce, ma anche la terza dove si è speso meno per il gas. Guardando ai consumi a livello provinciale emerge che, per l’energia elettrica, si è speso in media di più a Novara (826 euro), Vercelli (757 euro) e Biella (754 euro); le bollette più leggere a Verbano-Cusio-Ossola (663 euro), Torino (684 euro) e Cuneo (704 euro).

Per la bolletta del gas, invece, le province dove si è pagato di più sono state quelle di Asti (2.205 euro), Cuneo (1.727 euro) e Biella (1.708 euro); di contro, le aree dove si è speso di meno sono quelle di Torino (1.252 euro), Verbano-Cusio-Ossola (1.532 euro) e Vercelli (1.644 euro).

«Lo scenario che si sta delineando in questi giorni in seguito allo scoppio del conflitto in Iran non potrà che tradursi in un incremento del prezzo delle materie prime. Per questo motivo, il consiglio è di non abbassare la guardia perché i prezzi sono volatili e, in caso di aumenti improvvisi, chi ha una tariffa variabile potrebbe veder salire le bollette in modo repentino - commentano gli esperti di Facile.it -. Confrontare periodicamente la propria offerta con quelle presenti sul mercato per verificare che sia ancora vantaggiosa e, in caso contrario, cercare un nuovo fornitore è il modo migliore per difendersi dai rincari».

