Urp del Comune, nuovi orari di apertura al pubblico

Da lunedì 4 maggio l’Ufficio Relazioni con il Pubblico di piazza Municipio amplierà la propria accessibilità al pubblico con un nuovo orario continuativo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12, con un’apertura pomeridiana aggiuntiva nella giornata di lunedì, dalle 14 alle 16.

La riorganizzazione del servizio è finalizzata a garantire una maggiore fruibilità da parte dei cittadini, facilitando l’accesso alle informazioni, ai servizi comunali e ai canali di comunicazione con l’Ente.

Contestualmente, l’Amministrazione comunale guarda al potenziamento dei servizi di supporto alla cittadinanza, prevedendo per il futuro il ripristino del servizio di facilitazione digitale, con l’obiettivo di accompagnare i cittadini nell’utilizzo degli strumenti online e nell’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione.

«Vogliamo garantire un punto di riferimento accessibile e funzionale, capace di rispondere in modo efficace alle esigenze quotidiane. - dichiara l’assessore ai Servizi al cittadino Ombretta Olivetti - In questa direzione si inserisce anche la volontà di riattivare il servizio di facilitazione digitale, fondamentale per accompagnare le persone, soprattutto quelle più fragili, nel rapporto con le tecnologie e con i servizi pubblici online».