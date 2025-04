Nuovo percorso della linea 1: interrogazione di Pd e lista civica

Interrogazione sui mezzi pubblici, da parte di Pd e lista civica Bagnasco che accendono i riflettori sul percorso della linea urbana 1, modificata dopo i lavori al cavalcaferrovia Tournon. «Tenuto conto dell’interruzione del traffico veicolare conseguente ai lavori effettuati sul cavalcaferrovia Tournon - si legge nel documento -; preso atto che anche il sistema di trasporto pubblico locale ha subito modifiche durante il medesimo periodo, considerato che dopo la riapertura al traffico del suddetto tratto di strada il tragitto della linea 1 degli autobus urbani, e di conseguenza le sue fermate, non è tornato alla versione originaria e verificato che nel punto di intersezione con via Monviso non è più funzionante il semaforo che permetteva di regolare in sicurezza il passaggio dell’autobus si chiede quali siano le cause del mancato ripristino del tragitto della linea 1; se sia stata fornita un'adeguata informazione all'utenza sulle modifiche apportaree e se si prevede il ritorno al percorso originario».

Nel documento, i due gruppi di minoranza sottolineano che «l’attuale situazione comporta disagi alla cittadinanza che utilizzava il mezzo della linea 1 per raggiungere la zona del Belvedere e del Canadà».