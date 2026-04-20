Modifiche alla viabilità in viale Garibaldi, nella giornata di martedì 21 aprile, dalle 7,30 alle 18. Per consentire un'occupazione temporanea di suolo pubblico saranno in vigore modifiche alla viabilità nel tratto compreso tra piazza Roma e piazza Pajetta.

Nel tratto tra via Ferrari e via degli Oldoni sarà vietata la circolazione a tutti i veicoli ad eccezione di quelli impegnati nei lavori. Sarà temporaneamente invertito il senso di marcia tra via Ferrari e via Cerrone: i veicoli provenienti da via Cerrone e diretti verso piazza Roma, giunti all’intersezione con via Ferrari, avranno obbligo di svolta a sinistra.

Contestualmente, in via Ferrari, nel tratto compreso tra corso Garibaldi e l’ingresso pedonale del civico 1, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati.

Modifiche anche al trasporto pubblico urbano: le linee 1, 2 e 800 saranno deviate sul seguente percorso alternativo: piazza Roma – corso Gastaldi – corso Fiume – quindi ripresa del percorso ordinario.

Il Comune invita cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea.