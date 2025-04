Giornata gattinarese per GIuseppe Lavazza

Una giornata speciale per l’Ipseoa “Pastore” di Gattinara: il presidente di Lavazza S.p.A., Giuseppe Lavazza, ha fatto visita all’Istituto, portando con sé un prezioso messaggio di ispirazione e visione per gli studenti delle classi quinte.

L’incontro si è svolto in aula magna, dove Lavazza ha condiviso con i ragazzi la missione che guida da sempre la storica azienda torinese: coniugare innovazione, sostenibilità e qualità, mantenendo al centro il valore umano. Ha sottolineato l’importanza della professionalità e della passione, ingredienti fondamentali per affrontare con successo qualsiasi percorso lavorativo.

Nel corso dell’incontro, non è mancato un accenno al futuro del caffè: Giuseppe Lavazza ha presentato in anteprima la nuova cialda senza capsula, frutto della costante ricerca dell’azienda in tema di sostenibilità e riduzione dell’impatto ambientale.

La visita si è conclusa con un pranzo speciale, preparato con grande impegno e cura dalla comunità scolastica dell’Istituto Alberghiero, con un contributo particolarmente significativo dei ragazzi con disabilità coinvolti nel progetto “Cuochi d’Artificio”. Un momento di autentica crescita, condivisione e inclusione, che ha espresso al meglio i valori che la scuola promuove ogni giorno.

Durante il pranzo è stato conferito a Giuseppe Lavazza il titolo di “Ambasciatore d’Eccezione” dell’Ipseoa “G. Pastore”, un riconoscimento simbolico, che celebra il legame tra la scuola, il territorio e l’eccellenza imprenditoriale italiana.

L’iniziativa assume un valore ancora più rilevante considerando che proprio a Gattinara ha sede il più grande stabilimento del Gruppo Lavazza, con oltre 500 occupati, parte dei circa 5.500 collaboratori che ogni giorno contribuiscono al successo di un marchio simbolo del Made in Italy nel mondo.

Un momento di grande prestigio per l’Istituto e per tutta la comunità locale, all’insegna del dialogo tra formazione, impresa, inclusione e futuro.

Al termine della visita all’Alberghiero, Lavazza ha fatto tappa anche presso l’Enoteca Regionale di Gattinara e dell’Alto Piemonte, che riveste ruolo strategico nella promozione del territorio e delle sue eccellenze agroalimentari.

«Questo incontro – spiegano il sindaco Maria Vittoria Casazza e il vicesindaco Daniele Baglione - non solo ha rafforzato il legame tra l'azienda e il territorio, ma ha anche offerto agli studenti un esempio concreto di come la passione e la dedizione possano portare a risultati straordinari.

Siamo grati a Giuseppe Lavazza per aver condiviso la sua esperienza e visione con i nostri studenti, ispirandoli a perseguire i propri sogni con impegno, determinazione, umiltà e costanza».