Ascom: nuova presidente per la delegazione di Gattinara

Nella serata lunedì 2 marzo, si è svolta la riunione del Consiglio Direttivo della Delegazione Ascom di Gattinara presso la sede di Corso Vercelli 85. Cuore dell’ordine del giorno sono state le dimissioni dalla carica di presidente di Lucia Crosa, che hanno fatto seguito alla cessazione della sua attività commerciale, con le ovvie implicazioni sul suo ruolo di rappresentante delle imprese gattinaresi. Crosa, presente alla riunione, ha affermato: «Porto nel cuore veramente tanti momenti vissuti con voi e con i colleghi commercianti, come un arricchimento soprattutto per me, sperando di aver comunque trasmesso un po’ della passione che ho dato per ricoprire con onore questa carica. Auguro a chi mi sostituirà altrettanta soddisfazione nell’unirsi a un gruppo di persone che mettono veramente tanta passione nel loro lavoro, passione che si traduce in risultati».

Il Consiglio, composto da Franco Pasella, Cristina Battiato, Orazio Battiato, Carolina Paccone, Gianluca Colombo, Gabriele Fioretti, Lucia Cametti, Claudia Rizzello e Maurizio Libiani, ha dato il benvenuto a tre nuovi membri: Deborah Campeggio, Biagio Colasante e Davide Maiorano. I nuovi consiglieri hanno accettato con piacere di mettere a disposizione il loro tempo e il loro impegno per lavorare a progetti capaci di dare un contributo concreto alle attività di Gattinara, elemento centrale della vita cittadina.

Il Consiglio ha poi individuato in Campeggio, titolare di "Loto estetica e benessere" in corso Vercelli, la sua nuova presidente. Ringrazio i presenti per la fiducia ricevuta – ha dichiarato Campeggio - farò del mio meglio per sostenere e accompagnare i commercianti di Gattinara sulle idee future e sulle questioni da risolvere. Ringrazio Lucia per il lavoro svolto, darò il massimo per essere all’altezza di quanto fatto e sono pronta a crescere nel confronto con i colleghi.

A margine dell’incontro si sono affrontati vari argomenti legati all’economia locale, con particolare attenzione alla “White Ascom Night”, in preparazione per il 18 aprile, sulla quale si sta lavorando molto bene con l’Amministrazione Comunale e la Proloco. Nei prossimi giorni arriveranno alle imprese tutti gli approfondimenti utili.