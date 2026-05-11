Nuova area giochi all'interno de "Parco per la Pace"

Lozzolo inaugura il nuovo parco giochi all’interno del “Parco per la Pace”, intervento di riqualificazione reso possibile grazie ai fondi FSC e al cofinanziamento comunale. Al taglio del nastro ha preso parte l’assessore regionale ai Fondi di Sviluppo e Coesione, Gian Luca Vignale. Il progetto ha riguardato la realizzazione di un’area giochi moderna e attrezzata in uno spazio che, fino a oggi, risultava privo di strutture e servizi. L’opera ha previsto la fornitura e la posa di nuove installazioni conformi alle normative, oltre a lavori edilizi di supporto, con l’obiettivo di rendere l’area sicura, accessibile e funzionale.

Il nuovo parco si colloca in un contesto strategico: situato in centro abitato, ai margini del centro storico e in prossimità delle scuole e del Municipio, è adiacente al centro polisportivo comunale, con cui è stato messo in collegamento per creare un’unica area delimitata e fruibile da tutte le fasce di età. Grazie a un contributo FSC di 124.580 euro e a un cofinanziamento comunale di 13.842 euro, il progetto punta a rivitalizzare il Parco per la Pace e il vicino centro polisportivo, finora poco utilizzato proprio per la carenza di servizi. L’iniziativa rientra nel programma “Baraggia Piemonte – Aree territoriali omogenee”, volto a promuovere uno sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo del territorio, sostenendo anche le aree che non beneficiano direttamente dei fondi europei.

«L’inaugurazione del nuovo spazio giochi è un esempio concreto di come i fondi FSC possano tradursi in interventi utili e immediatamente percepibili, capaci di migliorare la qualità della vita delle persone – ha dichiarato Vignale –. Anche nei piccoli centri è possibile realizzare opere di qualità, in grado di lasciare un segno duraturo. La riqualificazione, integrata con il centro polisportivo, restituisce a Lozzolo un ambiente accogliente, sicuro e aperto alla comunità, dove bambini e famiglie possono incontrarsi e vivere il tempo libero in modo condiviso. Più che un’area attrezzata, è uno spazio che torna a essere vissuto e a generare relazioni. Investire in questi luoghi significa rafforzare l’identità dei territori e renderli più attrattivi per chi li abita e per chi sceglie di costruire qui il proprio futuro. Con questa iniziativa il paese recupera un’area centrale e la trasforma in un punto di riferimento per la socialità e l’aggregazione».

«L’amministrazione comunale crede fortemente che, per sua natura, Lozzolo sia un paese per le famiglie – afferma Roberto Sella, sindaco di Lozzolo -. Pertanto, grazie al coordinamento della Regione Piemonte per le risorse FSC è stato possibile riqualificare e completare il centro polisportivo che diventa un elemento dedicato ai bambini e ragazzi oltre che essere potenzialmente attrattivo per nuove famiglie».

L’obiettivo è offrire uno spazio sicuro e attrattivo dove famiglie, bambini e cittadini possano trascorrere il proprio tempo libero, favorendo al contempo momenti di socialità e aggregazione. La nuova area giochi è stata pensata anche come elemento di richiamo per visitatori provenienti dai territori limitrofi, contribuendo così a rendere Lozzolo un luogo sempre più accogliente e vivibile, capace di attrarre giovani coppie e nuove famiglie.