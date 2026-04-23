Grandi numeri alla White Ascom Night di Gattinara

Grande successo per la White Ascom Night di Gattinara. L’evento di animazione commerciale, pensato per le aziende cittadine come opportunità aggiuntiva di vendita, è stato organizzato dal Comune in collaborazione con Ascom Confcommercio Imprese per l’Italia di Vercelli e provincia. L’evento ha segnato l’inizio della bella stagione e delle manifestazioni per la cittadina sulle rive del Sesia, con una serata basata su musica, buon cibo e shopping. La risposta dei gattinaresi e della popolazione del circondario non si è fatta attendere: vie e piazze della cittadina hanno iniziato da subito a riempirsi già per l’aperitivo, per poi andare a regime fino a tarda notte.

Sessanta attività di Gattinara sono rimaste operative tutta la sera: tra shopping “fuori orario”, offerte culinarie originali a cura di bar e ristoranti del posto e di alcuni food truck e alcuni punti musica, gestiti dai singoli esercenti, che si sono affiancati alle attività musicali e di intrattenimento di Imland Radio in piazza Cinema Italia. Gli esercenti hanno segnalato buoni afflussi, con pubblico nuovo che ha potuto così scoprire le attività del posto, mentre alcuni pubblici esercizi hanno evidenziato incassi equiparabili a quelli del sabato de LUVA.

L’Osservatorio di analisi di Ascom Confcommercio Imprese per l’Italia di Vercelli e provincia snocciola i dati forniti dalle varie rilevazioni: 6.200 presenze nel centro cittadino tra le 19 e mezzanotte, di cui 4.000 di persone non di Gattinara. Il valore aggiunto effettivo, in termini di partecipanti, portato dalla manifestazione è di circa il 50%. La permanenza media delle persone, provenienti da un raggio medio di 40 km dalla città del vino, è stata di circa 3 ore. Si sottolinea un aumento significativo delle presenze di respiro regionale rispetto all’ordinario, cresce la presenza dei giovani e la capacità di spesa degli avventori.

«La White Ascom Night di Gattinara– dichiarano il presidente Ascom, Angelo Santarella e la presidente di Delegazione Campeggio – è stata un ottimo gioco di squadra. Abbiamo dato a questa cittadina, protagonista della nostra provincia, un evento nuovo e capace di creare valore e opportunità per le aziende locali e divertimento per la popolazione. Ringraziamo tutti i commercianti per il loro impegno e l’Amministrazione Comunale per aver creduto da subito nel progetto».

« Uniti si vince – dicono all’unisono il sindaco Maria Vittoria Casazza e il vice Daniele Baglione – è stata una manifestazione che abbiamo voluto e costruito insieme con l’obiettivo di creare un nuovo appuntamento capace di valorizzare la Città, sostenere il commercio locale e dare energia alle attività del territorio. Buona la prima e al lavoro per i prossimi grandi appuntamenti: a partire dall’ultimo week end di maggio, con Rosa & Rosso di maggio».