In 550 alla 5.30 Virtual Run: l'alba di Vercelli si colora di un serpentone di camminatori

Vercelli si è svegliata stamattina con 550 vercellesi che dalle 5.30 hanno camminato per il centro cittadino. Ancora un successo per la 5.30 Run, camminata non competitiva che si propone di promuovere stili di vita sani. A collaborare all'organizzazione dell'appuntamento, approdato a Vercelli per iniziativa dell'assessore Mimmo Sabatino, sono Asd Pgs Decathlon, Atletica 78, Asd Sesia Runners, Esercito di Cuori, Pagliacci nel cuore ed Errea Play.

«Un modo per stare insieme e fare una sana e tranquilla attività sportiva adatta a tutte le età», spiega Sabatino.

Questa mattina alle 5.30 si è svolta, per il secondo anno consecutivo la virtual Run 5,30 alle 5,30, un evento di camminata e corsa che ha coinvolto 550 partecipanti.

Nonostante l’orario insolito, un lungo serpertone di persone, ha attraversato il centro città iniziando la giornata nel segno del movimento: «La virtual Run si è rivelata un ottima occasione per condividere la passione per lo sport e il benessere fisico», commenta Sabatino, ringraziando camminatori e associazioni per aver risposto all'invito.