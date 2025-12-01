Lavori in corso, deviazioni al traffico

Il Comune informa i vercellesi su alcune modifiche alla circolazione stradale.

Chiusura della carreggiata tra via Machiavelli e via Foscolo. Per consentire l’installazione di una gru edile per la bonifica dell’amianto presente sul tetto di un condominio, si rende necessaria la chiusura della carreggiata da via Machiavelli a via Foscolo nelle seguenti fasce orarie: oggi, lunedì 1 dicembre, fino alle 18; martedì 2 dicembre, dalle 7 alle 14.

La viabilità alternativa, per il traffico proveniente dalla rotatoria “corso Abbiate – via Cavalcanti” prevede la deviazione via Machiavelli, via Petrarca, via Foscolo e corso Abbiate.

Sono esclusi dalla deviazione i mezzi di soccorso, che potranno transitare regolarmente grazie alla presenza di movieri dedicati.

Chiusura di via San Pancrazio. Per lo svolgimento di lavori domani, martedì 2 dicembre, dalle 9 alle 13, in via San Pancrazio nel tratto da via Monte Bo a via Oropa saranno vietate la circolazione e la sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli ad eccezione di quelli impiegati per lo svolgimento dei lavori.

