Carnevale 2026, la Bèla Majin è Claretta Breddo

Sarà Claretta Breddo, studentessa 25enne, a vestire i panni della Bèla Majin 2026. L'annuncio, nella mattina di lunedì, è arrivato in Comune durante la tradizionale conferenza stampa alla presenza del sindaco, Roberto Scheda, del vice Mimmo Sabatino, del presidente del Comitato Manifestazioni, Claudio Leonardi, del Bicciolano Claudio Cagnoni e del vasto mondo che ruota intorno al Carvè.

Legata al Carnevale fin da bambina, quando sfilava con il Comitato Porta Torino, Claretta Breddo ha accettato con entusiasmo ed emozione la proposta arrivata la scorsa estate, mentre era impegnata in un trekking in Oman.

«Sarà il carnevale dell'amicizia», annuncia sorridente e un po' emozionata. A darle preziosi consigli e incoraggiamenti Alessia Dimartino, Sharon Basiricò ed Elisabetta Galante che, dopo aver vestito i panni della maschera cittadina 18 anni fa e poi aver lavorato dietro le quinte all'organizzazione del Benefico, è oggi consigliera comunale con delega a Carnevale e Manifestazioni.

Dopo il veglione del'incoronazione, in programma il 5 gennaio, la prima uscita ufficiale delle maschere 2026 è fissato per il giorno dell'Epifania, con la partecipazione in piazza Cavour alla discesa della Befana.