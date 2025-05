Miglioramento della sicurezza stradale in Piemonte

“Ogni provvedimento legislativo che abbia ad oggetto la sicurezza stradale e guardi alla riduzione dell’incidentalità e della mortalità avrà sempre il sostegno di Fratelli d’Italia”.

Lo dichiara il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia Carlo Riva Vercellotti a margine dell’approvazione, in Consiglio regionale, nel pomeriggio odierno, del Disegno di Legge 68, “Disposizioni in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali regionali, provinciali e comunali”.

“Crediamo fortemente e fermamente che la sicurezza dei cittadini debba essere una priorità assoluta. Rendere più organizzata e strutturata la progettazione e la gestione delle infrastrutture viarie per migliorare la sicurezza è un fatto che riteniamo particolarmente positivo - sottolinea Riva Vercellotti - e altrettanto positivo è favorire l’aggiornamento periodico del personale e la sua formazione, qualificando le competenze e la professionalità di tutte le figure tecniche a servizio”.

La legge stabilisce le procedure relative alle valutazioni di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura, e sancisce allo stesso modo i protocolli per i controlli, le ispezioni e le valutazioni sempre riguardanti la sicurezza stradale, per l’intero territorio regionale.



“Riteniamo che questa legge vada nella direzione giusta - aggiunge Riva Vercellotti - le strade vanno curate, manutenute col rigore e l’attenzione che meritano. In Italia l’intervento delle amministrazioni pubbliche, in questi anni, ha consentito di ridurre gli incidenti in modo considerevole. Allo stesso modo, anche in Piemonte vogliamo contribuire a rendere le nostre strade luoghi sempre più sicuri per vivere e muoversi.

Fratelli d’Italia - conclude Riva Vercellotti - continuerà a essere al fianco di tutte le iniziative che portano a un miglioramento della sicurezza stradale”.