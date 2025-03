I giovani talenti dello Scientifico conquistano una doppia finale

Sabato 8 marzo, al centro polifunzionale di Arpino di Bra, 30 ragazzi e ragazze del Liceo Scientifico Avogadro di Vercelli, divisi in cinque squadre, hanno partecipato alle semifinali delle Olimpiadi della Cultura e del Talento, concorso culturale nazionale, nato nel 2009 e giunto alla 16° edizione, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado di tutto il territorio italiano.

Superate le prime selezioni a febbraio, i giovani e le giovani liceali si sono trovati tra i 470 studenti delle scuole secondarie di primo grado di tutto il Nord Italia. Due squadre, “I seguaci di Ermes”, costituita da Matei Bejan, Tommaso Bordoni, Lorenzo Concina, Lorenzo Ilaria, Matilde Passera, di 4° ASA, e Lorenzo Vidale, di 3° ASA, e “Sconfitti a tavolino”, costituita da Luca Callegari Ferrari, Sara Congiusta, Mattia Nascimbene, Victor Palazzo, Irene Protti e Andrea Valmorri, della 5° BSA, supportati da Ermes Braghin, membro della segreteria dell’istituto e ispiratore del nome di uno dei gruppi vincitori e dalle docenti Patrizia Fornari e Patrizia Pomati, si sono qualificati per la gara finale nazionale, che si terrà ad aprile a Tolfa, in provincia di Roma.

Le categorie per cui hanno gareggiato sono: Attualità, Letteratura italiana e internazionale, Scienze, Storia e Geografia, Arte e Musica. Per ogni categoria ha gareggiato un solo membro della squadra, portando a casa punti o penalità, a seconda delle risposte date. La somma ha decretato il passaggio alla finale.

A questo buon risultato di gruppo si aggiunge un altro successo individuale, quello di Edoardo Ricca, allievo della 3° ATR, che si è qualificato per la fase nazionale delle Olimpiadi di Matematica, che si terranno a Cesenatico dall'8 all'11 maggio. Edoardo ha ottenuto il punteggio massimo nella fase di istituto del 28 novembre scorso (80/80), piazzandosi al primo posto su 60 partecipanti nella gara del triennio, gareggiando quindi anche contro gli studenti di quarta e quinta; si è nuovamente piazzato al primo posto su 30 partecipanti alla fase distrettuale del 19 febbraio tenutasi a Biella. Qui è stato uno dei due qualificati alla gara nazionale. Grande è la soddisfazione del suo insegnante di matematica e fisica, Nicola Tomatis, e dei professori Riccardo Bobba e Marco Ferrara, che hanno visto espandere le sue potenzialità nell’ambito delle ore dedicate a Ludendo docere, progetto del Liceo, fiore all’occhiello da alcuni anni.

«Grande è la soddisfazione per entrambi i piazzamenti – dice la dirigente Scolastica, Rossella Talice –; Edoardo Ricca è inoltre il primo allievo a qualificarsi per la fase finale, da quando il Liceo Scientifico partecipa a questa competizione. A tutto il Liceo non resta che tifare per i propri campioni alle prossime prove, investendo in cultura e talento».