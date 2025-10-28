Ottanta incontri su legalità, ambiente, educazione ai sentimenti

Riceviamo e pubblichiamo.

Ottanta incontri in un anno scolastico: è la seconda edizione della Rassegna Culturale promossa dall’I.I.S. Cavour e curata dalle professoresse Giulia De Santis ed Elena Ferraris, un progetto che intreccia formazione e cittadinanza, ormai divenuto appuntamento stabile nel calendario dell’Istituto.

«La nostra scuola ha scelto di aprirsi alla città e di diventare piazza di confronto e dialogo. La rassegna non è un’aggiunta al programma: è parte viva dell’offerta formativa», spiega Giulia De Santis.

Elena Ferraris aggiunge: «Tre i grandi filoni che guideranno gli studenti: educazione alla legalità, rispetto ambientale ed educazione sentimentale. Temi che non restano sulla carta ma si concretizzano nel confronto diretto con magistrati, rappresentanti delle istituzioni, forze dell’ordine, associazioni e professionisti del territorio. È una rete stabile che lega la scuola al tessuto civile che la circonda».

«Gli incontri arricchiscono i percorsi di Educazione Civica, PCTO e Orientamento – prosegue De Santis – e offrono agli studenti l’occasione di vedere come i principi studiati in classe trovino applicazione nella vita reale: nella cittadinanza attiva, nella tutela dell’ambiente, nelle relazioni quotidiane».

Il valore più grande sta nel legame col territorio: la scuola dialoga, accoglie, intreccia esperienze.

«Gli studenti scoprono che le istituzioni non sono entità lontane ma persone che vivono accanto a loro; che l’ambiente non è solo materia di studio ma la terra che calpestano ogni giorno; che i sentimenti non appartengono solo alla letteratura ma alla vita», conclude Ferraris.

Ottanta incontri diventano così un patrimonio per la comunità intera: la scuola, quando funziona davvero, non è soltanto luogo di istruzione, ma cuore pulsante della città.