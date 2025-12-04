"Il professore e il pinguino" al cinema Italia con Liberi di Scegliere

L’ass.ne Liberi di Scegliere ODV,

operante a Vercelli da quasi 18 anni a fianco delle famiglie con figli diversamente abili, nell’ottica di rendere meno difficile la vita a persone sfortunate e nell’intento di creare aggregazione anche in un mondo molte volte trascurato, oltre al suo ormai ultra decennale progetto giornaliero assistenziale, in collaborazione con Cinema Italia - Movie Planet di Vercelli e in rete con le ass.ni Anffas Vc , Angsa VC – NO, Perdincibacco, La Rosa Blu, Special Olympics Vercelli, Centri diurni comunali c.na Bargè e Galilei, organizza per l’ ottavo anno consecutivo un ciclo di proiezioni cinematografiche denominata IL CINEMA PER TUTTI, attraverso una rassegna specificatamente studiata per i nostri ragazzi. Il fine dell’iniziativa, oltre a quello di far trascorrere qualche ora piacevole ai ragazzi, è quello di unire e non di dividere, ( sulla base del concetto vero di inclusione, termine molto usato e molto di moda, ma sinceramente ancora attuato in minima parte), per aggregare il maggior numero di ragazzi di tutte le associazioni vercellesi e non solo, impegnate quotidianamente a fianco delle persone disabili e delle loro famiglie. Anche quest’anno, e per il quarto anno consecutivo, in collaborazione con la Direzione Scolastica Vercellese, le porte della nostra iniziativa saranno aperte anche ai ragazzi delle scuole che vivono delle fragilità.





Questo è il secondo appuntamento per questa ottava stagione e la proiezione è prevista per giovedì 11 dicembre 2025; punto di incontro come sempre, davanti al Cinema Italia di Vercelli alle ore 09,30 con l’ inizio della proiezione previsto per le ore 9,45 Titolo del film : “IL PROFESSORE E IL PINGUINO ”.

Per una migliore organizzazione si prega di confermare la propria adesione

entro Martedi’ 9 dicembre 2025 telefonando al n° 366 3676801 oppure via

mail a liberigenitori@alice.it specificando se la/e persona/e disabile/i deambula/no o se si muovono in carrozzina.



Si rammenta che per ogni gruppo ci dovrà essere almeno un accompagnatore,

anche per i singoli se la persona disabile necessita di particolare attenzione.

Vi aspettiamo !





Liberi di Scegliere

ODV