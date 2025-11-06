Piccoli esploratori alla scoperta dell'arte

Riceviamo e pubblichiamo.

Nei giorni scorsi i bambini della scuola dell’infanzia Sacro Cuore di Vercelli si sono trasformati in piccoli esploratori d’arte, protagonisti di una speciale uscita alla scoperta delle installazione di Cracking Art che colorano in questo periodo la città. Armati di entusiasmo, spirito di osservazione e tanta curiosità, i piccoli hanno percorso le vie del centro storico accompagnati dalle loro insegnanti, alla ricerca delle sculture realizzate con plastica rigenerata: chi ha trovato un elefante rosso, chi ha scovato una lumaca verde o un branco di lupi gialli nascosti nei pressi della Basilica di Sant’Andrea. Ogni incontro con le opere è diventato un momento di meraviglia e scoperta. Durante la passeggiata, i bambini hanno potuto osservare come l’arte possa uscire dai musei e “abitare” la città, diventando parte del paesaggio urbano e stimolando la fantasia.

«Abbiamo voluto far vivere ai bambini un’esperienza concreta di esplorazione del territorio - raccontano le maestre -. Osservare le opere della Cracking Art ci ha permesso di parlare di riciclo, rispetto per l’ambiente e bellezza, temi che fanno parte della nostra programmazione educativa».

L’esperienza è proseguita anche a scuola, dove i piccoli artisti hanno realizzato disegni e piccole sculture ispirate agli animali colorati incontrati lungo il cammino. Alcuni hanno immaginato di dare un nome alle opere scoperte, trasformando la passeggiata in una vera e propria caccia al tesoro artistica. La giornata si è conclusa con tanti sorrisi e con la consapevolezza che la città può diventare un’aula a cielo aperto, dove ogni angolo racconta qualcosa e ogni colore può insegnare. Come ha detto uno dei piccoli esploratori: «È stato bellissimo! Gli animali erano giganti e sembravano vivi!». Un’esperienza che ha unito arte, educazione e scoperta, lasciando nei bambini del Sacro Cuore il ricordo di una giornata davvero speciale.