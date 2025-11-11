Alla Rassegna Culturale del Cavour si parla di Prefettura e Territorio

Primo incontro, il 5 novembre, per la Rassegna Culturale dell’I.I.S. Cavour. In aula magna, le classi 4^ E Servizi Commerciali e 5^ F Costruzione, Ambiente e Territorio hanno incontrato due ospiti d’eccezione della Prefettura di Vercelli: Cristina Lanini, viceprefetto vicario, e Cristina Bottieri, responsabile funzionario sociale.

Tema dell’incontro: «I compiti operativi della Prefettura e del N.O.T.». Il Nucleo Operativo Territoriale, è una delle articolazioni che vigilano sul rispetto della legalità e sul corretto funzionamento delle attività amministrative nei territori. Una sigla che racchiude un lavoro silenzioso ma essenziale: garantire che lo Stato sia presente, concreto, vicino ai cittadini.

Per gli studenti è stata un’occasione preziosa per scoprire di quali mansioni si occupi davvero la Prefettura, quali siano le sue competenze, e quanto la sua azione incida sulla vita quotidiana delle persone — dal coordinamento delle emergenze alla tutela della sicurezza, fino ai servizi sociali.

I.I.S. Cavour, con questa Rassegna, ribadisce la propria convinzione: educare alla cittadinanza significa conoscere le istituzioni. La Prefettura non è solo un ufficio, ma un presidio di legalità, un punto di equilibrio tra cittadini e Stato.

La Rassegna Culturale del Cavour proseguirà su tre fronti — legalità, ambiente, relazioni affettive— costruendo un percorso che unisce conoscenza, responsabilità e partecipazione. Un modo concreto per formare cittadini consapevoli, non solo studenti preparati.

