Giornata premio a Balbianello (lago di Como) per la 3AB, del Liceo Classico “L. Lagrangia”

Non capita tutti i giorni di vincere un concorso nazionale! Grazie a un progetto promosso lo scorso anno dal FAI (Fondo Ambiente Italiano), la ex 2AB, attuale 3AB, del Liceo Classico “L. Lagrangia” si era aggiudicata il primo premio, un riconoscimento che ha ripagato l'impegno e il lavoro svolto nella realizzazione del progetto “Decoro urbano: diamo tutti una mano”, che verteva sulla riqualificazione di Parco Kennedy.

Per la vittoria noi studenti eravamo già stati premiati a Milano e ricevuti in Comune dal Sindaco Roberto Scheda, ma la somma vinta (ben 500 euro) ci ha ora permesso di concretizzare il successo finanziando un'uscita didattica alla Villa del Balbianello, una perla del patrimonio storico e paesaggistico affacciata sul Lago di Como, nonché uno dei beni FAI più visitati in Italia.

La giornata si è rivelata splendida sotto ogni punto di vista. Tra la passeggiata per raggiungere la villa, la visita guidata alle sale storiche, il sole e la vista mozzafiato sul lago, l'uscita ha unito l'approfondimento culturale a un'importante occasione di aggregazione e stacco dalla routine scolastica.

La realizzazione dell'iniziativa è stata possibile grazie al contributo fondamentale della professoressa Marta Boccalini, che aveva guidato la realizzazione del progetto e ha organizzato la visita. Nonostante la docente abbia insegnato Geostoria durante il ginnasio e quindi oggi non faccia più parte del consiglio di classe, ha messo a disposizione le sue ore e accompagnato personalmente la classe, insieme al professor Luigi Pelaia, dimostrando disponibilità e entusiasmo per nulla scontati.

L'esperienza alla Villa del Balbianello si è conclusa con un bilancio ampiamente positivo, confermando il valore dei progetti di tutela del territorio e lasciando un bellissimo ricordo del percorso condiviso tra studenti e docenti, che porteremo sempre con noi.





