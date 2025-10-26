Pro Vercelli - Pergolettese: 2 a 0. Asane Sow e Akpa Akpro firmano le reti della vittoria

Una Pro Vercelli solida e determinata, regola 2-0 al Piola-Robbiano la Pergolettese e torna a brindare con i tre punti. Un successo voluto dal team di Santoni che, nonostante l'infortunio che ha messo out Comi dopo appena un quarto d'ora, è sempre rimasta concentrata, lasciando pochissimo margine d'azione agli avversari avendo sempre il controllo del match, salvo qualche sporadica giocata dei lombardi, realmente mai pericolosi.

Due cambi per Santoni rispetto alla sfida contro la Giana: Furno, terzino sinistro, e Asane Sow, nel tridente d'attacco con Comi e Akpa Akpro. Qualche problema in più Curioni tra squalifiche (Bane, Parker) e infortunati (Jaouhari e Capoferri). Fasi di studio con poche emozioni. Tegola per la Pro al 16'. Infortunio a Comi, costretto a uscire. Santoni getta nella mischia Coppola. 23': Pro Vercelli in vantaggio: scambio El Bouchataoui-Piran, centro dalla dalla destra dove Sow trova il timing vincente per anticipare tutti e firmare la rete dell'1-0. La reazione della Pergolettese è tutta in un tiro al volo di Ferrandino sul fondo. Bianchi pericolosi con Pitan e Akpa Akpro (35') che non riescono a deviare un cross di Furno. Primo tempo che scorre via senza sussulti. Ammonizione per Di Gesù poi tutti negli spogliatoi con la Pro avanti.

La ripresa si apre con l'ingresso di Passador tra i pali al posto di Livieri. 4' opportunità per Coppola pescato a centro area da Sow: palla alta sulla traversa. 6': incertezza di Passador non sfruttata da Corti che spedisce il pallone sull'esterno della rete. 10': Burruano ben servito da Akpa Apro calcia da buona posizione:Doldi si salva. Revisione Var richiesta da Santoni al 15' per un contatto in area Akapa Akpro-Antolini: l'arbitro non cambia decisione. Si resta 1-0. Pergolettese che cerca di stringere i tempi, bianchi in controllo pronti a sfruttare gli spazi lasciati dai lombardi. 31': Pro vicinissima al raddoppio con Sow: conclusione al volo d'un soffio. 32': Gool Pro Vercelli: azione caparbia dei bianchi: Burruano lanciato da Sow arriva quasi sul fondo e, all'altezza dell'area piccola mette in mezzo dove Akpa Akpro piazza la zampata vincente: 2-0. Ultimi cambi nella Pro con Carosso per Furno e Ronchi per Burruano: applausi del pubblico per due tra i protagonisti del match. Si entra nei 10' finali con i leoni avanti39': Carosso "vede" Doldi fuori dai pali e cerca di superarlo con un pallonetto che esce di poco. 43': altra richiesta Var per potenziale fallo su Iotti nell'area gialloblù: respinta con perdita anche stavolta. Match che scivola verso la fine. Si attende il recupero: Iotti calcia in area una punizione senza esito. 6' di recupero, che potrebbero venire allungati per un problema fisico a Sow rimasto a terra. Nessun problema, comunque. Ultimo brivido della Pergolettese al 48' con un colpo di testa di Corti a sfiorare il palo alla sinistra di Passador. Finisce 2-0 per una buona Pro Vercelli che si attesta nella side sinistra della classifica.

PRO VERCELLI (4-3-3): Livieri (1' st Passador); Piran (25' st Clemente), Marchetti, Coccolo, Furno (34' st Carosso); Burruano (34' st Ronchi), El Bouchataoui, Iotti; Akpa Akpro, Comi (16' pt Coppola), A. Sow.

In panchina: Lancelotti, Mallahi, Rutigliano, Ronchi, Tarantola, O. Sow, Emmanuello, Pino, Anton.

Allenatore: Santoni

PERGOLETTESE (4-3-3): Doldi; Aidoo, Benvenuto, Lambrughi, Antolini (17' st Pessolani); Careccia, Dore (33' st Sartori), Di Gesù (11' st Tremolada); Tomaselli (33' Pala), Corti, Ferrandino.

In panchina: Cordaro, Finardi, Stante, Pala, Pepa, Padalino, Roversi.

Allenatore: Curioni

ARBITRO: Mazzer di Conegliano

RETI: 23' pt A. Sow; 32' st Akpa Akpro

NOTE: pomeriggio fresco. Spettatori . Ammoniti: Di Gesù, Corti, Passador. Calci d'angolo: 3-3. Recupero: 1', 6'