La scuola sta per ricominciare e noi alunni della futura 2AB del Liceo Classico vogliamo ricordare un bel momento dello scorso anno, per farci un po' di coraggio e prepararci al rientro. Il 5 maggio 2026, infatti, accompagnati dalla professoressa di Italiano e Latino Marta Boccalini, siamo andati in visita al Museo Archeologico Cittadino per prendere parte ad una vera e propria investigazione guidata dallo studente universitario, appassionato di scienze forensi, Alessandro Bocca, che svolge il servizio civile al MAC.

Egli ha proposto "Frammenti di un delitto", un laboratorio in cui unisce indagini archeologiche e forensi, e ha presentato agli alunni due casi: il primo, quello di un marinaio trovato morto e il secondo, quello del rinvenimento di uno scheletro. Ha poi parlato a noi ragazzi dell’importanza delle analisi forensi, introducendo così ciò che avremmo dovuto fare poco dopo.

Divisi in gruppi, abbiamo potuto ispezionare una scena del crimine, cercare indizi ed ispezionare il fascicolo dei sospettati. Sono poi iniziate le vere analisi: tra boccette, guanti, pinzette e persino larve vive noi ragazzi abbiamo esaminato tracce tricologiche, ematologiche, impronte digitali, filmati di videosorveglianza e registrazioni vocali. Dopo aver sentito le ipotesi di tutti i gruppi, è stato nominato vincitore quello che con maggiore completezza e correttezza ha risolto il caso.

Ci piacerebbe molto poter ripetere un’esperienza come questa, che possiamo definire “un film vissuto in prima persona”. Anche questa è Scuola.





La redazione della ex1AB del Liceo Classico: Alexandra Damian, Margherita Fragassi, Bianca Pamparana, Matilda Paoletti, Lamyaa Sadmi, Aurora Venticinque, Vanessa Viesti