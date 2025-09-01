Motocilista vercellese positivo all'alcol-test dopo l'incidente

Incidente stradale autonomo nel comune di Cossato. A rimanere coinvolto nella giornata di ieri, 31 agosto, un vercellese di 56 anni a bordo della sua moto.

In breve tempo, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in Pronto Soccorso per l'assistenza di rito. Presenti anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi. In seguito, il centauro è stato sottoposto ai consueti accertamenti e sarebbe stato trovato positivo all'alcol-test.

Di conseguenza, il mezzo è stato posto sotto sequestro e la patente ritirata. Inoltre, l'uomo verrà molto probabilmente denunciato.