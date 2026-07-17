Disum: doppio diploma di laurea attraverso il progetto interculturale con l’Università Savoye Mont – Blanc di Chambery

Vercelli - Il Disum, Dipartimento studi umanistici, ha presentato le nuove opportunità per l’anno accademico 2026-27, tra cui spicca il doppio diploma di laurea attraverso il progetto interculturale con l’Università Savoye Mont – Blanc di Chambery. Il programma è sostenuto da un finanziamento di 30.000 Euro (Bando Vinci 2026) che andrà a coprire i costi di mobilità degli studenti per il conseguimento del doppio titolo transalpino per i prossimi tre anni. Il Direttore del DISUM Michele Mastroianni è responsabile scientifico e coordinatore didattico insieme alla professoressa Laurence Audeoud e ai professori Filippo Fassina e Maurizio Busca.

L'itinerario accademico è riconosciuto sia in Italia che in Francia e consente di conseguire titoli validi nelle due nazioni, offrendo ai laureati anche la possibilità di partecipare ai rispettivi concorsi pubblici. Inoltre è in fase di realizzazione, con l’Università di Rabat Mohammed V (Facultè de science de l’education), un accordo quadro per un secondo doppio titolo internazionale. Durante l’incontro è stato sottolineato il ruolo internazionale del Disum e dell’UPO con gli interventi della professoressa Alice Borgna e del professor Simone Bellezza. E’ stata poi messa in rilievo l’eccellenza dell’Ateneo riguardo la formazione e la ricerca.



