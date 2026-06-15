Borse di studio in memoria delle vittime di Brandizzo

Tre borse di studio in ricordo delle vittime della strage di Brandizzo, messe a disposizione dalla Filca Cisl del Piemonte Orientale, sono state consegnate, nei giorni scorsi a Sonia Bertolotti, Samuel Bosone e Alessandro Critto. La cerimonia si è tenuta nell’aula magna dell’istituto superiore Cavour, alla presenza dei rappresentanti sindacali, del sindaco Roberto Scheda, della consigliera di parità Lella Bassignana e dei rappresentanti del mondo scolastico.

Il lavoro dei tre studenti, realizzato con particolare accuratezza anche dal punto di vista grafico, ha approfondito la tragica sera del 30 agosto 2023 quando hanno perso la vita Kevin Laganà, Michael Zanera, Giuseppe Sorvillo, Giuseppe Aversa e Saverio Giuseppe Lombardo. Non solo. Gli studenti si sono soffermati su importanti argomenti, come i danni morali e sociali causati da questa strage. Nelle conclusioni Sonia, Samuel e Alessandro hanno rimarcato con forza come «quello che è accaduto ci mostra quanto sia importante mai le procedure di sicurezza e quanto ogni scelta anche apparentemente banale possa avere conseguenze gravissime».

Rivolgendosi agli studenti, il sindaco ha detto: «Studiate, impegnatevi, coltivate i vostri sogni, ma non dimenticate mai che il progresso ha valore solo quando mette al centro l’essere umano». Scheda si è poi rivolto ai parenti delle vittime della strage: «Nessuna parola può colmare l’assenza che si è creata quella maledetta notte. Nessuna cerimonia può restituire ciò che avete perduto. Ma sappiate che Vercelli vi è vicina. C'è una forza che nessuna tragedia riesce a spegnere: la forza dell'esempio. E questi cinque uomini, con la loro vita semplice e onesta, ci hanno lasciato proprio questo. L'esempio del dovere, della dedizione, della dignità».