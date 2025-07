Dermatologia, rinnovato il reparto dove si pratica chirurgia d'avanguardia

Con un investimento di 870 mila euro l'Asl Vercelli ha ultimato i lavori per il nuovo reparto di Dermatologia chirurgica, che si conferma centro di riferimento nazionale per la tecnica di chirurgia micrografica di Mohs, una procedura altamente specializzata per la rimozione dei tumori cutanei. Questa tecnica consente di asportare completamente il tumore, preservando al contempo la massima quantità di tessuto sano, con un approccio mirato e conservativo.

Gli interventi, presentati mercoledì mattina dal manager Marco Ricci hanno permesso il recupero di un’area inutilizzata, dopo il trasferimento della Dialisi. Diretta dalla dottoressa Rossana Tiberio, la struttura complessa di Dermatologia può ora contare su tre ambulatori dedicati alle visite specialistiche; una sala accettazione per l’accoglienza degli utenti; tre studi medici; uno studio riservato al coordinatore; un'ampia sala chirurgica di circa 55 metri quadri, dotata di spogliatoio per gli utenti e zona lavaggio per i chirurghi; un magazzino per il deposito del materiale pulito; un deposito per il materiale sporco; un locale lavaferri; servizi igienici a disposizione degli utenti. All'investimento sulle strutture si aggiungono 70.600 euro di arredi e 56.000 per le attrezzature.

«Il nuovo reparto –commenta Ricci- rappresenta un passo significativo verso un’assistenza sempre più qualificata, sicura e centrata sul paziente. Di recente si sono chiuse le iscrizioni al concorso per la selezione di due nuovi dirigenti medici, che ha registrato una importante numero di domande. É il segno che la nostra Dermatologia risulta attrattiva verso i professionisti sanitari, che aspirano ad inserirsi in una realtà ospedaliera di livello».

Al taglio del nastro, con il sindaco Roberto Scheda, il consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti e il presidente della Provincia Davide Gilardino, hanno preso parte la vice prefetto vicario Cristina Lanini e i vertici delle forze dell'ordine del territorio.

Gli interventi di riqualificazioni dell'ospedale proseguono anche nel corso dell'estate con la conclusione delle opere in corso al Pronto soccorso, la realizzazione del nuovo posto di Polizia e l'avvio degli interventi sulla sistemaizone della Farmacia.