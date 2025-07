Raccolta funghi, il vademecum per gli appassionati

L’Unione Montana Valsesia mette a disposizione di tutti coloro che amano raccogliere i funghi un vademecum di estrema importanza per coniugare all’attività di raccolta anche la dovuta attenzione all’ambiente.

«Abbiamo deciso di diffondere il vademecum realizzato a cura del Gruppo Micologico Biellese – spiega l’assessore alla Montagna Alex Rotta – che ci affianca in questo settore, offrendoci la consulenza di esperti che abbiamo avuto modo di conoscere anche nel periodo dell’Alpàa, quando ci hanno proposto una mostra di funghi estivi ed una interessante conferenza sul tema della micorrizazione. In questo caso – aggiunge – attraverso immagini molto chiare e di lettura immediata, forniscono ai raccoglitori di funghi alcune indicazioni pratiche per non apportare danni all’ambiente mentre si dedicano a questa piacevole attività».

Le regole da seguire per rispettare sia il prodotto che il bosco sono poche e molto semplici, ma di fondamentale importanza: evitare di riporre i funghi in sacchetti di nylon, raccoglierli con una torsione e non tagliandoli con il coltello, pulirli nel bosco per evitare di portare a casa residui vegetali superflui; raccogliere solo le specie che si conoscono bene, sempre in quantità rispettosa dei limiti di legge; non distruggere gli altri funghi e non calpestare mai i funghi velenosi.

«Si tratta di regole molto semplici e facili da seguire – dice Rotta – confido che tutti coloro che scelgono i nostri boschi per vivere la bella esperienza della ricerca dei funghi le mettano in pratica: è una questione di senso civico, fondamentale per tutelare l’ambiente naturale e la salute delle persone. Aggiungerei, a queste indicazioni del Gruppo Micologico, anche l’invito a vestirsi adeguatamente, soprattutto scegliendo calzature adatte ad andare nel bosco: con le semplici scarpe da ginnastica, purtroppo, molti scivolano e si fanno male, a volte anche seriamente. Infine – conclude – ricordo a tutti i cercatori che, per essere in regola, occorre munirsi di tesserino, con i cui proventi garantiamo la pulizia e la manutenzione dei sentieri: tutte le indicazioni le trovate sul sito dell’Unione Montana Valsesia, è possibile anche avere un permesso giornaliero o settimanale, abbiamo pensato a tutte le esigenze. Buona raccolta a tutti».

A fine agosto, sabato 30, a Scopello si terrà la Sagra del Fungo, organizzata dalla Pro Loco, in collaborazione con il Comune, l’Unione Montana e Gruppo Micologico Biellese: Presso il Pala Fish, si terrà una mostra micologica; al tendone della Fonderia, degustazioni di piatti a base di funghi.