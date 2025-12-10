Dopo due anni torna agibile il parco della materna dell'Isola

«Sono iniziati oggi i lavori di ripristino del boschetto della scuola dell'infanzia Isola di via Anadone». L'annuncio, attraverso i social, è dell'assessore all'Ambiente, Antonio Prenicipe. L'area verde era chiusa da oltre due anni per i danni causati dal maltempo che si era abbattuto su Vercelli a fine agosto 2023, causando il danneggiamento o il crollo di oltre cento piante e rilevanti danni alle alberate. Con un intervento di circa 15 mila euro, finalmente anche il parco della scuola dell'Isola viene messo in sicurezza, «Cosicché i bambini possano utilizzarlo la prossima primavera», annuncia l'assessore.

«Sono contento che finalmente siano iniziati i lavori tanto attesi per ridare dignità al parco. Al nostro insediamento. lo scorso anno, tra le altre cose vi era appunto questa realtà da sistemare e l'impegno assunto verso i più piccoli ci ha portato oggi finalmente all'avvio dei lavori, così con l'arrivo della bella stagione i bambini potranno tornare a divertirsi sul parco rinnovato», conclude Prencipe.

Intanto, però, sulla condizione delle alberate cittadine è arrivata un'interrogazione da parte di Pd e lista civica. «Nel corso dell’anno - si legge nel documento - si è provveduto alla piantumazione di numerosi alberi, in corrispondenza con la sistemazione di nuovi assi stradali, di parcheggi pubblici e di altri contesti urbani ma oggi gran parte di questi alberi, in particolare in corso Avogadro di Quaregna, in largo Brigata Cagliari, nel parcheggio adiacente la stazione delle autolinee, si trovano in stato di estrema sofferenza se non già praticamente secchi e tale situazione rappresenta un danno sia dal punto di vista naturalistico che da quello estetico, e, forse anche da quello economico». I consiglieri di minoranza chiedono perciò per quali motivi non sia stata effettuata una regolare manutenzione e irrigazione degli alberi dopo la loro messa a dimora, di chi fosse la responsabilità di provvedere alla loro cura, su chi ricade l’onere della sostituzione degli alberi morti, e infine «se si preveda in tempi utili di procedere alla piantumazione di nuove piante per sostituire tutte quelle mancanti o destinate a morte, al fine di mantenere inalterato il numero complessivo presente in città».