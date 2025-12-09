Giochi di luce e videomapping accendono piazza del Municipio

Si anima di colori e di divertenti effetti di luci la facciata del municipio. Inaugurato nel pomeriggio di lunedì 8 dicembre, il videomapping creato per la facciata di Palazzo di Città è una delle novità dell'edizione 2025 delle manifestazioni natalizie. Immagini animate e musica creano un effetto di animazione molto suggestivo. In occasione del debutto del video anche gli auguri di Natale del sindaco, Roberto Scheda.

Il video sarà ripetuto dalle 17 alle 20, con un intervallo di tre minuti tutti i sabati e le domeniche del periodo natalizio mentre, la sera, la facciata del municipio sarà illuminata con un'immagine fissa. In piazza Municipio ci sarà l'occasione, il prossimo fine settimana, anche per vivere un altro appuntamento, la slitta di Babbo Natale che girerà per Vercelli, animando le manifestazioni del week end. Sabato alle 16,30 torna anche il presepe vivente delle Scuole Cristiane, con corteo di figuranti e l'animazione in piazza Cavour. Domenica, doppio appuntamento motoristico: la sfilata dei Babbi Natale in moto con il Moto club Confraternita e, dalle 10 alle 12,30, Babbi Natale in Vespa.