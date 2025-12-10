Chirurgia mininvasiva: nel 2025 oltre 1.300 interventi. Sant'Andrea centro di riferimento regionale

La chirurgia mininvasiva, laparoscopica e robotica e l’esperienza dei medici, fanno della Chirurgia generale dell’ospedale Sant’Andrea di Vercelli, un importante centro di riferimento regionale per la diagnosi e la cura di numerose patologie, in particolare quelle del colon-retto. La Struttura Complessa, da quattro anni diretta dal dottor Vincenzo Adamo, sta puntando su questo genere di chirurgia che permette di operare in sicurezza e precisione, consentendo ai pazienti un percorso post operatorio meno doloroso e tempi di guarigione rapidi. Il primario si avvale della collaborazione di dieci aiuti e di uno specializzando proveniente dall’Università Vita-Salute San Raffaele: la chirurgia di Vercelli fa parte infatti della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale del San Raffaele di Milano, diretta dal professor Riccardo Rosati. I posti letto sono 18 di degenza ordinaria e cinque di day hospital.

«La nostra scelta strategica, condivisa con il dottor Adamo - afferma il direttore generale dell’Asl Vercelli Marco Ricci – è stata quella di fornire ai chirurghi il massimo che la tecnologia oggi offre per il trattamento delle varie patologie chirurgiche. Nel 2024 i ricoveri sono stati oltre 1.250 e quest’anno sono in costante aumento. Gli interventi eseguiti sono circa 1.300 e tra questi ci sono anche quelli “più piccoli”, effettuati negli ambulatori di chirurgia dove si arriva a quasi 8.000 prestazioni l’anno. Traguardi raggiunti grazie alla preparazione del personale, alla chirurgia robotica di recente acquisizione e alla generosa donazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli».

L’attività, oltre a essere principalmente focalizzata sulla chirurgia addominale (stomaco, colon-retto e fegato) e della mammella, con una particolare attenzione a quella oncologica, è rivolta anche alla patologia chirurgica della tiroide, alla proctologica e delle varici.

«In questi ultimi anni abbiamo costantemente aumentato il numero di interventi - continua il primario Adamo - grazie anche alla chirurgia robotica, siamo un centro di riferimento regionale per le patologie tumorali dello stomaco e del colon-retto, della mammella e della tiroide. Questo risultato è stato raggiunto anche grazie alla collaborazione con i medici di base del territorio, con i quali abbiamo instaurato un ottimo rapporto organizzando incontri e convegni». In costante aumento anche gli interventi sulla tiroide, oltre 40 l’anno, (patologia che prima non veniva trattata) e della mammella, che sono più di 100: quasi triplicati rispetto agli anni passati. A queste attività vanno aggiunte quelle di “chirurgia da parete”, come ernie e laparoceli e diastasi dei muscoli retti. I chirurghi del Sant’Andrea si occupano anche di interventi sulle varici, per le quali propongono tecniche mininvasive con il trattamento laser. La presenza di chirurghi plastici permette anche la ricostruzione delle mammelle nelle pazienti sottoposte a mastectomia, riducendo in tal modo il trauma legato all’intervento di asportazione del tumore mammario.

Un’attività a 360 gradi, nel quale i pazienti vengono costantemente monitorati attraverso anche agli ambulatori di chirurgia divisionale, proctologica, endochirurgica, chirurgia oncologia dell’apparato digerente, senologia, ecodoppler, ecografia e manometria ano-rettale.

All’interno dell’equipe, ogni chirurgo si dedica in modo particolare a una patologia in modo da offrire ai pazienti la migliore assistenza con un alto grado di competenza. Il lavoro viene svolto utilizzando protocolli moderni ed efficaci come l’ERAS (Enanced recovery After Surgery) che consentono, grazie alla collaborazione con gli infermieri e specialisti di altre branche (anestesista, fisiatra, nutrizionista, ecc…) di gestire il percorso pre e post operatorio del paziente utilizzando degli accorgimenti per migliorare costantemente gli esiti.