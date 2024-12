Farmacia Cominazzini e Impresa Edile Gattinarese compiono 60 anni

In un clima di emozione e orgoglio, l’Amministrazione Comunale di Gattinara ha celebrato un importante traguardo raggiunto da due storiche attività del territorio: la Farmacia Cominazzini e l’Impresa “Edile Gattinarese”, che festeggiano 60 anni di attività.

La cerimonia, nelle rispettive sedi delle attività, ha visto la partecipazione del sindaco Maria Vittoria Casazza e del vicesindaco Daniele Baglione, che hanno consegnato gli attestati di benemerenza ai rappresentanti delle due attività, come segno di riconoscimento per il loro contributo allo sviluppo economico e sociale di Gattinara.

«La Farmacia Cominazzini e l’Impresa Edile Gattinarese rappresentano un esempio straordinario di dedizione, professionalità e attaccamento al nostro territorio - hanno dichiarato sindaco e vice - con il loro lavoro, hanno saputo garantire qualità, continuità e vicinanza alla Comunità per ben sei decenni. Questo traguardo è motivo di orgoglio per tutti noi; ringraziamo le due attività per il loro prezioso operatoe auguriamo loro un futuro ancora ricco di successi».

La Farmacia Cominazzini, punto di riferimento per la salute dei cittadini di Gattinara, è stata riconosciuta per il suo impegno costante nel fornire assistenza sanitaria di alta qualità e un servizio sempre attento alle esigenze della comunità.

L’Impresa Edile Gattinarese, invece, è stata celebrata per il suo contributo alla costruzione e alla crescita del tessuto urbano e architettonico della città.