Lutto per Luciano Salvadego, punto di riferimento per la ristorazione

Il mondo della ristorazione, gattinarese e non solo, dice addio a Luciano Salvadego, da quasi 40 anni punto di riferimento per gli amanti della buona cucina, delle materie prima di qualità, della cortesia nell'accogliere i clienti.

Aveva 70 anni e, con la moglie Doriana - e in tempi recenti con i figli Lorenzo e Selena - aveva gestito i ristoranti “Carpe Diem" a San Bernardo; "Il Vigneto" di piazza Paolotti e Villa Cavalleri, facendone luoghi amati per le ricorrenze in famiglia e per le cene di chi ama gustare piatti ricercati e un po' insoliti, ma anche pesce di altissimo livello, e vini prestigiosi.

Per il suo impegno il Comune di Gattinara lo aveva nominato "ambasciatore" della cultura gastronomica, ringraziandolo per “il contributo alla promozione del territorio e alla cultura enogastronomica”.

Per decisione della famiglia le esequie si svolgeranno in forma strettamente privata.