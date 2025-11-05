Ruba il gasolio da un'azienda agricola e lo rivende: denunciate 4 persone

Armato di taniche e tubi avrebbe rubato 300 litri di gasolio, estratto, nottetempo, dai mezzi di un'azienda agricola del gattinarese. E, per non farsi mancare nulla, lo ha poi parzialmente rivenduto a tre acquirenti, finiti pure loro nei guai.

All'esito di una rapida attività info-investigativa, avviata raccogliendo diverse segnalazioni dal territorio, i Carabinieri di Gattinara hanno intercettato e interrotto un furto di gasolio perpetrato in danno di un’azienda agricola del territorio, da cui erano stati sottratti circa 300 litri di gasolio, prelevati nottetempo da mezzi di lavoro e da trasporto parcheggiati in un’area di sosta dell’azienda stessa. Attraverso l’acquisizione e la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, confortate dalle informazioni formalmente raccolte, i militari sono riusciti a ricondurre l’attività illecita a un residente in questa provincia, già noto alle forze dell’ordine, che è stato denunciato per furto e e appropriazione indebita.

Nella perquisizione eseguita nell’abitazione dell’indagato, i Carabinieri hanno rinvenuto e posto sequestro quattro taniche da 25 litri e accessori verosimilmente utilizzati per prelevare il carburante. Le progressioni investigative hanno consentito di deferire in stato di libertà per il reato di ricettazione ulteriori tre individui, responsabili di aver acquistato il combustibile rubato ad un prezzo “di favore”. I Carabinieri ritengono che l’episodio possa non considerarsi isolato e invitano chi avesse subìto episodi del genere a denunciare l’accaduto, recandosi nelle Stazioni Carabinieri del territorio.