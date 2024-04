Open day per i nidi comunali: date e prenotazioni

Nelle giornate di sabato 13 e 20 aprile i nidi d’infanzia della Città di Vercelli potranno accogliere i genitori interessati a iscrivere i propri bambini nei servizi educativi nel prossimo anno 2024-2025.

Durante l’open day i Nidi del Comune di Vercelli con le cooperative Accento e Progetto Donna Più accoglieranno, dalle 9.30 alle 12.30, tutte le famiglie interessate che potranno visitare gli spazi, ascoltare i progetti educativi e rivolgere domande al personale.

«La qualità dei servizi educativi è sempre stata al centro delle priorità dell’Amministrazione – afferma il sindaco Andrea Corsaro – i contesti in cui i bambini crescono ed hanno modo di fare le prime esperienze collettive sono di grande importanza, per questo è fondamentale offrire alle famiglie l’opportunità di conoscere da vicino le strutture e il oro funzionamento».

Si potranno visitare i nidi d’infanzia comunali: Aquilone in via Stara, Girasole in via Francesco Baracca e Santa Barbara presso la caserma Scalise. La partecipazione richiede la prenotazione anticipata tramite il numero telefonico dedicato 388/5792633. I gruppi, composti da un massimo dieci persone, potranno fare una visita della durata di 30 minuti.