Primo Maggio, doppia manifestazione a Vercelli e Borgosesia

In occasione del 1 maggio, Cgil, Cisl e Uil organizzano, a Vercelli e a Borgosesia, al mattino, due manifestazioni con corteo.

Nel capoluogo, il ritrovo è 10 all’inizio di corso Libertà (angolo viale Garibaldi) per poi sfilare, dalle 10.30, accompagnati della Banda musicale ‘Luigi Arditi’ di Crescentino lungo corso Libertà, via Fratelli Ponti, via Palazzo di Città, piazza Municipio. Alle ore 10.40, è previsto un saluto del sindaco della Città, Andrea Corsaro e a seguire, dalle ore 11, intervento di Luca Caretti, Segretario generale Cisl Piemonte.

Dalle 16, Cgil Vercelli Valsesia e Uil Biella Vercelli organizzano un concerto per il lavoro, al Birrificio Sant’Andrea di Vercelli (via Cima Dodici, 22). Sul palco si esibiranno: Nowara Big Up, Edison band, Timeo.

A Borgosesia, il ritrovo per la manifestazione è previsto per le 10 in piazza Martiri (lato giardini) mentre il corteo si muoverà dalle ore 10.30 accompagnato dall’Orchestra di Fiati della Città di Borgosesia, Alle ore 11 è previsto il comizio conclusivo dove parlerà Valter Vergnano, segretario generale Fiom Cgil Piemonte.