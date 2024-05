La Fondazione incontra Anffas: progetti comuni a sostegno dei più deboli

Il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, Aldo Casalini, accompagnato dal segretario generale, Sandro Pullicani Colonesi, ha visitato la sede Anffas di Vercelli alla Comunità 'Muni Prestinari' di via Trino. Accolti dal presidente Massimo Di Lauro e dal direttore Enrico Baucero, gli esponenti della Fondazione hanno potuto apprezzare di persona la preziosa attività quotidiana della struttura e, al contempo, verificare le difficoltà presenti in un settore che necessita di un costante sostegno, con interventi sia per la manutenzione dell'edificio di via Trino sia per le spese di gestione. Il Centro attualmente ospita oltre 40 assistiti, numero che potrebbe essere incrementato grazie alla capacità ricettiva della struttura, che potrebbe beneficiare di ulteriori accreditamenti a livello regionale. «Un incontro confortante – commenta il presidente Casalini – che ci convince sempre di più della bontà delle nostre scelte a sostegno delle fasce più deboli, soprattutto in presenza di realtà come questa, gestita con passione e competenza».