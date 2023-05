Under 15 della PFV: terzo posto nella Coppa Piemonte

CAMPIONATO UNDER 15

Finali Coppa Piemonte –

Semifinali

Sabato 13.5.2023 ore 16,00 a Piossasco - Pal. Via Nino Costa 22

Langhe Roero Basketball – Pancalieri 60-41

Sabato 13.5.2023 ore 18,00 - a Piossasco - Pal. Via Nino Costa 22

Area Pro 2020 - Pallacanestro Femminile Vercelli 53-41

Tabellino PFV semifinale: (Parziali: 8-10; 23-22; 36-30) Cavalli; Dipace 7; Fall Dior; Haxhiasi 2;

Nicosia 10 ; Torazzo 5; Francese E. 2; Tagliabue ; Dikrane 7; Prinetti 8.

All.re Gianfranco Anastasio

Domenica 14.5.2023 ore 15,15 a Rivalta

Finale 3° posto a Rivalta ore 15,15

Pancalieri – Pallacanestro Femminile Vercelli 56-61

Finale titolo a Piossasco ore 15,00

Area Pro 2020 – Langhe Roero Basket 42-36

Area Pro 2020 campione regionale 2022/23 Under 17.

Tabellino PFV finale (parziali: 14-14; 32-30; 43-51) Cavalli 1; Dipace 12; Fall Dior ; Haxhiasi ; Nicosia 11; Torazzo 6; Francese E. 9; Tagliabue ; Dikrane ; Prinetti 22; Trotti; Fall Awa

All.re Gianfranco Anastasio

L’Under 15 della PFV conquista il terzo posto nella Coppa Piemonte di categoria, inanellando una sconfitta nella semifinale per 41-53 contro Area Pro 2020 e poi una bella vittoria per 61-56 nella finale di consolazione contro Pancalieri.

In semifinale le ragazze di Anastasio sono partite bene (6-10 il 1° quarto) ed hanno tenuto botta per tutta la gara, restando in scia alle avversarie a metà partita (23-22) ed ancora al 30’(36-30) per poi cedere progressivamente nel corso dell’ultimo periodo, nel quale le avversarie hanno dimostrato di avere energie in più da spendere nella volata, ed hanno saputo raddoppiare il vantaggio, aggiudicandosi così la finale.

La prova offerta dalle vercellesi è stata comunque buona, sia tecnicamente che per il grande impegno profuso, ma non è stata purtroppo sufficiente a spuntarla.

Il giorno successivo, nella finale per il terzo posto contro Pancalieri, le vercellesi si sono prese una buona rivincita, mantenendosi incollate alle avversarie per tutto il primo tempo (14-14 al 10’; 32-30 al 20’), per poi operare un allungo decisivo nel 3° periodo, allorché si portavano sul 51-43 al 30’, grazie alla buona vena realizzativa di Prinetti, Dipace, Nicosia, Francese e Torazzo ed all’ottima difesa di tutte le altre, con Dikrane in testa, coadiuvata da Tagliabue, Haxhiasi, Fall Dior, Cavalli con le due giovanissime Trotti e Fall Awa che hanno condiviso il successo con le più grandi.

Questo vantaggio veniva poi ben amministrato con giudizio sino alla sirena finale, che vedeva le ragazze di Anastasio prevalere meritatamente per 61-56 e portare a casa un risultato (con tanto di coppa) prestigioso, a coronamento di una buona annata purtroppo spesso connotata da troppi infortuni “lunghi” e malattie con le conseguenti frequenti defezioni, che lasciano un po’ di rammarico per quel che avrebbe potuto essere e non è stato.

Va comunque rivolto un grande plauso a tutta la squadra ed allo staff, che hanno disputato un ottimo campionato e dimostrato compattezza ed attaccamento alla maglia, presupposti importantissimi per la prossima avventura in Under 17.