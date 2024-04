25 Aprile di festa e riflessione, con lo sguardo rivolto all'Europa - FOTO E VIDEO

Un 25 Aprile di festa e riflessione, con tante persone alle celebrazioni di piazza Camana e con un pomeriggio dedicato ai giovani organizzato da Anpi, Cgil, Radio 6023 e Scout.

La lezione dei padri fondatori dell'Unione Europa è stato al centro dell'omelia di monsignor Marco Arnolfo che ha officiato la messa in suffragio dei Caduti per la Libertà in piazza Camana dove, successivamente, hanno preso la parola il sindaco Andrea Corsaro, il presidente della Provincia, Davide Gilardino, il prefetto Lucio Parente e l'oratore ufficiale, lo storico Edoardo Tortarolo.

Nelle parole di quest'ultimo l'invito a guardare alla lezione del 25 Aprile con il cuore, ma anche con la lucidità dello storico, nella consapevolezza che ogni discussione rafforza la crescita della democrazia.

«La Resistenza al nazifascismo – ha detto Tortarolo – ha ridato dignità a una nazione che l’aveva perduta con la disastrosa avventura bellica e la fuga dalle responsabilità delle istituzioni e della monarchia dopo l’8 settembre 1943». E, guardando al vercellese, Tortarolo ha ricordato come, subito dopo l'8 Settembre, a Vercelli 134 civili, 654 militari di truppa, 278 sottufficiali, 53 ufficiali furono deportati in Germania sotto coercizione.

Per iniziativa di Anpi e Radio 6023 è poi stato portato un omaggio alla lapide che ricorda Giovanni Gastaldi “dottor Marco", studente universitario che lasciò i corsi di Medicina per unirsi ai partigiani e che venne fucilato a Forno di Val Strona con i partigiani pazienti della sua infermeria da campo.

Nel pomeriggio la festa è continuata in piazza Antico Ospedale, con eventi per i giovani, la presentazione di un libro dello storico Eric Gobetti e il finale in musica.