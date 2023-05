«Forza Vittorino»: Stroppiana e la Bassa a fianco di Piazza, ferito in un incidente

Stroppiana e tutti i centri della Bassa stanno facendo sentire il proprio sostegno a Vittorino Piazza, 68 anni, ex sindaco per due mandati del paese, rimasto gravemente ferito, nel pomeriggio di venerdì, in un incidente stradale avvenuto lungo a provinciale che collega Vercelli a Casale.

In sella alla sua Vespa, Piazza stava rientrando in paese quando, tra Villanova e Stroppiana, è rovinosamente caduto, ferendosi in modo grave. Soccorso dal personale del 118, Piazza è stato elitrasportato all'ospedale Maggiore della Carità di Novara, dove è stato ricoverato in codice rosso.

«Forza Vittorino!» ha scritto sui social Maria Grazia Ennas, che indossa la fascia tricolore del paese. Ma anche associazioni e comuni cittadini hanno fatti sentire la propria voce. «Il presidente e tutto il consiglio dell'Oratorio San Michele di Stroppiana sono vicini alla famiglia del nostro amico Vittorino Piazza coinvolto all'incidente stradale avvenuto questo pomeriggio nella provinciale tra Stroppiana e Villanova Monferrato».