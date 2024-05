Passeggiate, musica, incontri letterari: domenica di festa al rione Isola

Torna “L’Isola che c’è”, festa del rione Isola che raccoglie le energie della periferia cittadina e accende i riflettori su un rione che ha tante storie da raccontare. In prima linea nell'organizzazione ci sono i componenti del Comitato del Rione, che hanno coinvolto nei preparativi per la festa persone e istituzioni, generando uno scambio prezioso di ricordi e di immagini tra i vecchi e i nuovi abitanti del rione. L’Isola del passato sarà il filo conduttore dell’ottava edizione della festa. Il programma si apre alle 10,45 con ritrovo a Villa Guarneri, in fondo a via Restano, per una passeggiata attraverso il borgo dei ricordi: i cortili, le antiche osterie, le botteghe di una volta, il vicinato del rione operaio, un luogo dove tutti si conoscevano e la strada era il salotto di casa. Il percorso si snoderà attraverso le storie degli abitanti di questo territorio.

Alle 13 pranzo all’aperto realizzato dal Circolino nei giardini di piazzale Domenicale con le bevande di Daniela di "Al Solito Posto", la frutta di Alberto Azzalin della Bancarella dei Sapori, le focacce e pizze della panetteria e i dolci di Spazio Donna della Parrocchia di Sant’Antonio. Una sorpresa dell'edizione 2024 sarà la presenza del camioncino itinerante di Gelatomania.

Nei giardini la narrazione collettiva continuerà e si arricchirà dei racconti di Bruno Casalino, Gian Luca Marino (per le edizioni Edizioni Effedì ) e Dino Olivetta, scrittori vercellesi che da tempo raccolgono la storia dei vecchi luoghi della socialità della periferia, dei suoi aspetti più misteriosi e dei racconti e impressioni dei pellegrini della Via Francigena.

Per l’evento “Promozione alla lettura - Biblioteca itinerante” promosso dal Comune di Vercelli , con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura , la scuola dell’Infanzia Isola e il Centro Anziani saranno presenti con le cassette illustrate e predisposte per lo Scambialibri e il BookCrossing.

In contemporanea, nei giardini, avrà luogo uno spettacolo per i più piccoli, con un artista che condurrà il pubblico attraverso un magico viaggio nel mondo delle bolle di sapone e avranno luogo i giochi di una volta, per coinvolgere i più piccoli in quel modo di giocare all’aperto che ha caratterizzato fino a pochi anni fa il modo di stare insieme dei bambini.

Dalle 16,30 spazio alla musica con le band curate dal direttore artistico Claudio Saveriano (Velivolanti e Drums Collective) che coloreranno di sonorità la piacevole cornice dei giardini, un racconto che con l’approssimarsi della sera si farà musica.

«Ringraziamo il Comune di Vercelli e dei suoi funzionari, in particolare di Dario Governali e il Club Amatori Vercelli con il presidente Salvatore Tarsia per la collaborazione e disponibilità», spiegano gli organizzatori del pomeriggio.