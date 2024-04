Le imprese ciclistiche: Muraro ospite dagli "Amici del Cecco"

L’Associazione “Amici del Cecco” ha inaugurato lunedì sera, al Circolo della Bellaria, una serie di incontri con personalità di spicco del modo culturale, sportivo, artistico e giornalistico di Vercelli. Ospite della prima serata è stato il giornalista e ciclista amatoriale (ma è anche un grade studioso, conoscitore e appassionato di storia dell’arte) Massimilano Muraro, due volte vincitore del titolo tricolore di ciclismo dei giornalisti.

Presentato dal collega giornalista Enrico De Maria, Muraro ha fatto il punto della situazione sul ciclismo italiano ed internazionale, pronosticando un agevole successo del fuoriclasse sloveno Tadej Pogačar all’imminente Giro d’Italia, con un probabile bis, a luglio, al Tour. Impresa che nessuno è più stato in grado di compiere dal 1998, quando ci riuscì Marco Pantani. E, a proposito di Pantani, il ricordo di Muraro è stato davvero affettuoso, anzi commovente.

Muraro ha anche parlato di sé stesso, e soprattutto della sua terza partecipazione alla gran fondo più dura d’Europa, la Ötztaler Radmarathon, lo scorso luglio, conclusa nonostante dolorosissimi crampi, solo per l’appoggio morale della sua fidanzata, Elena Reis, presente in sala. A proposito delle vittorie di categoria ai Campionati per i giornalisti, Muraro ha ricordato due grandi predecessori vercellesi: Samantha Profumo e il compianto Sergio Robutti.

Al termine della conversazione, ringraziandolo, il presidente degli “Amici del Cecco” Tony Bisceglia, ha consegnato a Muraro (vedi la foto di Renato Greppi) una targa dell’Associazione su cui era scritto: “A Massimiliano Muraro, Cuore e Passione per le due ruote.”

La serata è stata allietata da noti brani musicali vercellesi cantati, accompagnandosi con la chitarra, da Valter Ganzaroli.