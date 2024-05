Il grande cuore degli Alpini per Angsa: mille euro grazie all'Uovo del Centenario

Torna al Comune la titolarità dell'area del Lungosesia in cui si trovano l'ex Colonia Elioterapica e il Circolo del Tennis. Nelle scorse settimane è stata ratificata un convenzione trentennale con la Regione, che permetterà all'ente pubblico cittadino di poter candidare la zona a bandi finalizzati alla riqualificazione e alla ristrutturazione degli edifici, in particolare della ex Colonia dove hanno sede associazioni sportive, gli Alpini e il Csa Mattone Rosso.

Realizzata negli anni '30, e dunque sottoposta a vincoli di tutela, la ex Colonia necessita di una generale riqualificazione ma il reperimento dei fondi necessari si è finora scontrato con il fatto che a chiederli non poteva essere il Comune per mancanza di titolarità. La convenzione trentennale sottoscritta con la Regione apre ora nuovi scenari.

La comunicazione è stata data dal sindaco Andrea Corsaro in occasione della consegna, da parte degli Alpini, di un contributo di mille euro, offerto a Angsa Vercelli Novara e destinato alle attività di cura dei ragazzi con patologie dello spettro autistico. «Grazie alla disponibilità della famiglia Mongini, abbiamo organizzato una lotteria collegata al gigantesco uovo di Pasqua che celebra il centenario degli Alpini. I proventi, e anche l'uovo, vanno ora a sostenere le attività dell'associazione», ha spiegato il presidente Piero Medri.

Felicissima Francesca Debernardi che, in rappresentanza dell'Associazione, ha ringraziato una città «sempre vicina e generosa con noi. Questi fondi - ha detto - verranno usati per pagare il percorso terapeutico di ragazzi le cui famiglie hanno alle spalle qualche difficoltà economica. Non solo: i lavori per il Centro dell'Autismo di cascina Reffo stanno procedendo velocemente e speriamo veramente di poter quanto prima avere a disposizione centro diurno importante in cui svolgere tutte le nostre attività».

Alla consegna erano presenti Gianni Marino, alpino e vice presidente del Consiglio comunale e il presidente della Provincia Davide Gilardino, oltre ai pasticceri Mongini, autori di un vero capolavoro: sull'uovo, riletti in chiave Alpina, sono rappresentati tutti i simboli della Provincia.