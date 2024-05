Il Lagrangia citato impropriamente per la campagna elettorale di qualcuno

"In relazione ai comunicati stampa apparsi nei giorni scorsi sulle testate vercellesi, l’IIS “Lagrangia” ritiene necessario comunicare che l’Istituto non offre il proprio appoggio a nessuna delle iniziative elettorali messe in atto dalle liste dei candidati a Sindaco della città di Vercelli. Prega, quindi, i responsabili della comunicazione delle diverse liste di evitare qualsiasi citazione di sedicente collaborazione con gli indirizzi liceali collegati al Lagrangia (es. Liceo Musicale…).

Richiede, inoltre, ai redattori e ai responsabili di ciascuna testata on-line di eliminare, qualora ancora pubblicati, riferimenti al Liceo Musicale come partner nella realizzazione di eventi elettorali di qualsivoglia lista, e ai responsabili delle testate cartacee di evitare tali riferimenti sulle loro pagine.

L’IIS Lagrangia intende, infatti, garantire la propria assoluta neutralità rispetto al confronto elettorale delle prossime settimane.

Grazie per l’attenzione!"