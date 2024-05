Giornata del medico di famiglia: stand in piazza Paietta

Medici di famiglia in piazza, per tutta la giornata di domenica, per incontrare i cittadini e svolgere attività di sensibilizzazione anche rispetto alla recente vicenda delle richieste di rimborsi per iper prescrizioni di farmaci che Asl ha inviato in relazione al 2020.

Lo stand si trova in piazza Paietta fino alle 19 ed è stato allestito in occasione della “Giornata del Medico di famiglia”, organizzata dalla Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale) che, a Vercelli, è presieduta da Cosimo La Cava.