La Fattoria diventa maggiorenne: Bruno Barbieri ospite di un'edizione con molte novità

La Fattoria in Città diventa maggiorenne e festeggia con un'edizione ricca di sorprese e novità.

Dal 29 maggio a 2 giugno il centro storico di Vercelli, la zona di Sant'Andrea e di Parco Kennedy tornano a ospitare la kermesse targata Ascom e sostenuta da un pool di enti e sponsor privati. Un'edizione che guarda con un'attenzione particolare ai giovani e al settore del food, della sostenibilità e dell'educazione alimentare.

Tra gli ospiti, sabato sera, lo chef Bruno Barbieri, special guest di un'iniziativa che va a festeggiare i 30 anni di Formater: in occasione di Fattoria in Città debutta "Fake. Il festiva del vero e del falso" che coinvolge studenti di medie e superiori e divulgatori scientifici. Barbieri sarà a Vercelli sabato 1 giugno per un cooking show che impegnerà due coppie di corsisti di Formater, chiamati a interpretare tecniche e ingredienti del territorio.

Oltre 40 i laboratori rivolti alle scuole e organizzati anche dalle associazioni e dai musei cittadini. Dietro alla basilica torna lo spazio per lo Street Sport dedicato a basket, calcetto e ping pong, mentre nel chiostro le associazioni di volontariato avranno uno spazio dedicato per presentarsi e trovare nuovi sostenitori.

Infine non mancheranno gli animali con Cascina Bargé e la Fattoria onlus e i falconieri. Globo e Terzo Tempo si occuperanno delle serate musicali mentre, sul fronte culturale, torna la possibilità di scoprire Vercelli dall'alto, salendo sulla Torre dell'Angelo e sul campanile di Sant'Andrea in compagnia dei volontari del Fai.