La sala avvocati intitolata alla memoria di Francesco Ferraris

Porterà il nome di Francesco Ferraris la sala degli avvocati, all'interno del Castello di piazza Amedeo IX. Mercoledì mattina, aprendo il tradizionale scambio di auguri natalizi, il presidente dell'Ordine, Roberto Ross e il sindaco Roberto Scheda hanno scoperto la targa che verrà affissa nell'ufficio, ristrutturato proprio nel corso della presidenza di Ferraris che, per 23 anni, ha guidato il Foro di Vercelli.

Una cerimonia breve e sentita, alla presenza delle figlie Cristina e Carola, dei colleghi e dei magistrati in servizio. Ricordando una presidenza caratterizzata da sobrietà e signorilità, Rossi ha sottolineato come Ferraris sia stato «un esempio per tutti noi che ci affacciavamo alla professione e all'impegno nell'Ordine», mentre Scheda ha ricordato Ferraris come amico, uomo di raffinata cultura e instancabile promotore delle iniziative del Museo Borgogna, guidatato dal 1969 fino al giorno della scomparsa, lo scorso primo settembre. «Apparteneva a quella generazione cresciuta avendo davanti l'esempio di grandi nomi di avvocati vercellesi e non si è mai sottratto al confronto con la Magistratura, sostenendo con puntiglio e coerenza, ma anche con una dialettica rispettosa dei ruoli, le posizioni del Foro».